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Эксперт рассказал о лучшей альтернативе банковским депозитам
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Эксперт рассказал о лучшей альтернативе банковским депозитам

Виктория Родимкина

Экономика

Открытый паевой инвестиционный счет может стать лучшей альтернативой депозитам в банке для инвесторов в России в 2021 году. Об этом рассказал управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

Он отметил, что дивиденды, купоны и процентный доход на паевом инвестиционном счету не облагаются налогом, а это увеличивает финансовый результат.

В России с 1 января этого года начал действовать налог на вклады, согласно которому доход превышающий 42,5 тысячи рублей будет облагаться налогом по ставке 13 процентов годовых.

— Внутри ПИФа, согласно законодательству, нет налогов на дивиденды, на купоны и процентные доходы. Это дает возможность управляющей компании направлять «сэкономленные» на отсутствии налогов средства в инвестиции, увеличивая тем самым доходность клиента, — пояснил эксперт.

Андрей Русецкий уточнил, что при долгосрочных инвестициях от трех лет клиент получает значительные налоговые вычеты при получении прибыли, сумма вычетов может составлять до 3 миллионов рублей в год, передает РИА Новости.

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