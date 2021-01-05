Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Лучшей иностранной валютой для сбережений в 2021 году будет евро, потому что динамика восстановления экономики Европы поддержит ее рост. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, менее чем через полгода евро может окрепнуть относительно доллара до 1,3.

— Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена.

Кроме того, интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия. Эксперт подчеркнул, что Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии имеет повышенный потенциал. Однако специалист отметил, что эти валюты для россиян экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.

Ранее аналитик рассказал, как заработать на биткоине при плохом курсе. Так, по словам эксперта, может помочь гибкий способ заработка — арбитраж. Заработать на обменных биржах таким методом вполне реально, однако для более или менее серьезного дохода посредством арбитража потребуются весьма серьезные вложения.

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