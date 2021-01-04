Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 85,80 копейки и составил 73,50 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 52 404 сделки на сумму 124 миллиарда 288,005 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 115,01 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,17 рубля. Всего на ЕТС было заключено 5708 сделок на сумму 11 миллиардов 815,916 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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