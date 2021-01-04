Гибкий способ: аналитик рассказал, как заработать на биткоине при плохом курсе

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Стоимость биткоина упала на 15 процентов. На данный момент криптовалюта находится на уровне 28,5 тысячи долларов. При этом в воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись до 34 778 долларов, а спустя сутки вновь показала падение. «Вечерняя Москва» решила узнать, можно ли заработать на цифровых деньгах при таком неустойчивом курсе.

На самой крупной по объему торгов бирже Binance по состоянию на 13:22 по московскому времени стоимость биткоина снижается на 15,6 процента — до 28,55 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта дешевеет на 10,47 процента — до 29 248 долларов.

Что такое биткоин

Как отметил в разговоре с корреспондентом «ВМ» финансовый аналитик и экономист Владимир Рогозин, перед тем как говорить о курсе цифровой валюты, сначала нужно понять, что такое в принципе биткоин и как он функционирует.

По словам специалиста, биткоин — это самая популярная электронная валюта, которой можно расплачиваться за товары и услуги как в долларовом эквиваленте, так и в рублевом. Цифровые деньги продают и покупают на биржах, их можно менять в электронных пунктах обмена.

— Однако у биткоина есть существенное отличие от других валют. Эти электронные деньги не контролирует ни одно учреждение в мире, их нельзя обналичить в банкомате, они представляют собой самодостаточную систему и существуют только внутри Сети. При этом биткоины не обеспечены ни золотом, ни серебром, а только исходным кодом — скриптом. Количество биткоинов ограничено, заранее известно, сколько их будет выпущено до 2140 года. Отчасти поэтому данная криптовалюта так ценна, — подчеркнул экономист.

Финансовый аналитик отметил, что эмиссия валюты обеспечивается работой миллионов компьютеров во всем мире. Как и золото, цифровые деньги добывают промышленным и кустарным способом.

Способы заработка

По словам Рогозина, для получения цифровой валюты используют специальное оборудование — майнинг.

— Его приобретают за очень большие деньги. Чтобы получить цифровую валюту с помощью майнера, необходимо сжигать мегаватты электроэнергии, гоняя круглыми сутками вычислительное оборудование. Это очень затратный и хлопотный способ заполучить «цифровое золото», — уверяет эксперт. — Но криптовалюта еще очень долго будет оставаться самым ценным виртуальным активом, поэтому те, кто пытается заполучить ее, готовы вкладывать баснословные деньги в этот, не побоюсь этого слова, бизнес.

Еще одним способом добычи цифровой валюты считается трейдинг на биржах биткоинов. Как заметил собеседник «ВМ», трейдинг представляет собой достаточно рискованный, но в то же время высокодоходный способ заработка. Криптовалютой вовсю торгуют на биржах, как долларами и рублями. Те, кто приобрел приличное количество биткоинов лет пять назад, сейчас, как отметил Рогозин, являются миллионерами, но это не значит, что подъем продолжится и дальше.

— Заниматься трейдингом без начальной подготовки рискованно. Биржевые торги — это реальная работа, которая требует от рейдера максимального внимания и наличия определенных знаний, — заметил он.

Третьим способом эксперт назвал партнерские программы. За последние годы заработок на партнерских программах стал пользоваться довольно большой популярностью в криптоиндустрии. Суть в том, что человек получает комиссионные выплаты за каждое активное действие приглашенного участника. При грамотном подходе данная методика, уверен специалист, позволяет получать неплохие деньги, затрачивая минимум временных и финансовых ресурсов.

Эксперт подчеркнул, что нередко финансовые вложения вовсе не требуются, а найти партнерские программы можно на просторах Сети, но перед тем, как соглашаться на условия, необходимо ознакомиться с рейтингом компании и отзывами других пользователей.

Как заработать при плохом курсе

Как рассказал финансовый аналитик, в мире не существует единой стоимости биткоина, а это означает, что на каждой бирже или обменном сайте представлены свои курсы, которые могут существенно отличаться друг от друга:

— Подобных ресурсов на просторах Всемирной паутины существует масса. И алгоритм действий при обменах биткоинов следующий: необходимо зарегистрироваться хотя бы на нескольких обменных ресурсах, затем — регулярно отслеживать изменения цен на покупку-продажу биткоинов. Как только возникнет ситуация, при которой в одном обменнике курс заметно вырос, а в другом, наоборот, упал, необходимо приобрести криптовалюту по более низкой стоимости и тут же продать по более высокой цене.

Такой гибкий способ заработка, как подчеркнул специалист, называется арбитражем. Заработать на обменных биржах таким методом вполне реально, однако для более или менее серьезного дохода посредством арбитража потребуются весьма серьезные вложения. Собеседник «ВМ» подчеркнул, что именно разброс в диапазоне курса биткоина позволяет этой валюте оставаться на плаву и сохраняет возможность найти более выгодный вариант, в отличие от невиртуальных денежных средств.

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