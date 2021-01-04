Цена биткоина упала до 28,5 тысячи долларов

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В понедельник, 4 января, цена биткоина упала на 15 процентов. На данный момент криптовалюта находится на уровне 28,5 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На самой крупной по объему торгов бирже Binance по состоянию на 13:22 по московскому времени стоимость биткоина снижается на 15,6 процента — до 28,55 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта дешевеет на 10,47 процента — до 29 248 долларов.

Напомним, в воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума, достигнув 34 778 долларов.

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