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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум
Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Юлия Ямпольская

Экономика

Биткоин в воскресенье, 3 января, показал очередной рекорд, превысив отметку в 34 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже — Binance по состоянию на 08:30 по московскому времени цена биткоина составила 34 102 долларов. По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 16,56 процента, до 34 193 долларов.

Ранее сообщалось, что цена за один биткоин в субботу, 2 января, достигла исторического максимума и превысила психологическую отметку в 30 тысяч долларов.

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