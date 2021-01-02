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Цена биткоина обновила очередной рекорд
Фото: pixabay.com/ru

Цена биткоина обновила очередной рекорд

Анастасия Колоскова

Экономика

Цена за один биткоин в субботу, 2 января, достигла исторического максимума и превысила психологическую отметку в 30 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 16:18 мск стоимость биткоина составила 30 657,16 доллара. Его стоимость выросла за сутки на 4,5 процента, а за неделю — на 23,63 процента, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Прежний рекорд криптовалюта установила в среду, 30 декабря. Тогда его стоимость составила 28 500 долларов.

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