Силуанов рассказал, сколько будет потрачено на вакцинацию россиян от COVID-19

Фото: gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации

Вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75–100 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в 2021 году появятся новые задачи, которые не были изначально учтены в бюджете, а именно вакцинация граждан от коронавируса.

— Это существенные ресурсы. Это может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявят желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства, — пояснил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 по всей стране. По его словам, она должна быть бесплатной и добровольной.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве