Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Силуанов рассказал, сколько будет потрачено на вакцинацию россиян от COVID-19
Фото: gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации

Силуанов рассказал, сколько будет потрачено на вакцинацию россиян от COVID-19

Виктория Родимкина

Экономика

Вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75–100 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в 2021 году появятся новые задачи, которые не были изначально учтены в бюджете, а именно вакцинация граждан от коронавируса.

— Это существенные ресурсы. Это может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявят желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства, — пояснил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 по всей стране. По его словам, она должна быть бесплатной и добровольной.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

финансывакцинацияАнтон Силуанов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красивее, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте