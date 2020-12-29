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Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Кирилл Николаев

Город

Около 50 тысяч человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в столице. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, 70 тысяч человек записались на вакцинацию в столице.

Сергей Собянин отметил, что все прививочные пункты в городе работают нормально. Очередей зафиксировано не было.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице расширили список категорий для первоочередной вакцинации от коронавируса. В среду, 30 декабря, откроется запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

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