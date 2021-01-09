Заболевшая COVID-19 Кудрявцева показала, как муж с дочкой справляются без нее

Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно получила положительный тест на коронавирус, показала, как ее муж и дочка проводят время, пока она болеет. Видеоролик звезда опубликовала в Instagram Stories.

Новогодние каникулы Кудрявцевой пришлось провести в самоизоляции, хотя она должна была лететь на отдых в Дубай. Она уехала в отдельную квартиру, как только узнала о положительном тесте на COVID-19, чтобы не заразить домашних.

На опубликованном звездой видео ее муж Игорь Макаров снимает их двухлетнюю дочь, которая рассказывает, что она уже взрослая.

— Пока я болею, — подписала Кудрявцева видеозапись.

Судя по публикации отец вполне справляется с родительскими обязанностями.

— Мать у них был — Новосельцев, — прокомментировала беседу отца и дочки телеведущая фразой из известного фильма «Служебный роман».

Ранее Кудрявцева показала, как вместе с двухлетней дочкой слепила снеговика.

Видео: instagram.com/leratv

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