СМИ: Десять новорожденных детей погибли при пожаре в индийском госпитале

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В индийском штате Махараштра десять новорожденных детей погибли при пожаре, который вспыхнул ночью в госпитале. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Уточняется, что несчастный случай произошел в районной больнице города Бхандара в 02:00. Медсестра заметила дым в неонатальном отделении и сообщила о пожаре. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

— Десять детей погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня в 2 часа ночи. Семь детей были спасены из отделения, — сказал окружной хирург Прамод Хандате.

Сообщается, что в палате находились дети от одного до трех месяцев. Пострадавших младенцев перевели в другую палату.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших детей. Главный министр Махараштры Уддхав Теккерей приказал провести расследование, а также выплатить семьям по 500 тысяч рупий.

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