Поиск пропавших и уголовное дело: что известно о сходе лавины под Норильском

Фото: 24.mchs.gov.ru

В Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» 8 января сошла лавина. Она накрыла постройки, в которых могут находиться люди. Снегом засыпало территорию в 300 квадратных метров.

По первоначальной информации, люди находились только в одном из домиков, которые оказались под снежным завалом. Затем стало известно, что отдыхающие могут находиться в шести постройках.

Фото: 24.mchs.gov.ru

Спасатели сообщили, что из-под снега вытащили 15-летнего подростка. У него зафиксировали множественные переломы и обширное обморожение. Также стало известно, что двое человек выбрались из-под снега самостоятельно. В министерстве здравоохранения Норильска сообщили, что за медпомощью обращался один человек, которому удалось спастись самому, но от госпитализации он отказался.

Также спасатели обнаружили под снегом тело женщины, позднее был найден ребенок без признаков жизни. По предварительным сведениям, под завалом может оставаться муж погибшей женщины.

Кроме того, волонтеры, участвующие в поисково-спасательной операции, нашли части постройки, в которой могла находиться семья из четырех человек.

Видео: 24.mchs.gov.ru

В ликвидации последствий схода лавины задействованы свыше 240 человек и 29 единиц техники. На месте случившегося работают представители Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России и Сибирского поисково-спасательного отряда, а также руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Поисковые работы продолжаются.

Сотрудники МЧС предварительно установили возможное местонахождение людей под снежным завалом. В районе поисков значительно ухудшились погодные условия.

Фото: 24.mchs.gov.ru

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. В экстренных службах предупредили о возможном повторном сходе лавины. Поиск пропавших людей продолжается.

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