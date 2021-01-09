Число пострадавших при сходе лавины под Норильском выросло до двух

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В результате схода лавины на горнолыжную базу в Красноярском крае пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что помимо подростка, обнаруженного под снежным завалом в тяжелом состоянии и доставленного в больницу, пострадал мужчина. Его состояние было оценено как среднетяжелое. От госпитализации мужчина отказался.

Поиски еще одного мужчины и маленького ребенка, оказавшихся под снегом после схода лавины, продолжаются, сообщает «Интерфакс».

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Позднее в МЧС подтвердили обнаружение тела женщины, погибшей при сходе лавины.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По ее результатам было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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