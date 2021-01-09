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МЧС Красноярского края уточнило число спасенных при сходе лавины
Фото: 24.mchs.gov.ru

МЧС Красноярского края уточнило число спасенных при сходе лавины

Татьяна Плотникова

Происшествия

После схода лавины недалеко от района Талнах Норильска под снежным завалом оказалось до шести построек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, под снегом могут находиться люди, продолжаются поисково-спасательные работы. Осложняют работу неблагоприятные метеоусловия — метель и сильный ветер, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

При этом в красноярском МЧС не подтвердили сведения о спасении из-под снега нескольких человек — по различным источникам, от четырех до шести. В ведомстве рассказали об обнаружении лишь одного пострадавшего. Изначально появилась информация, что это 14-летний подросток, затем в МЧС уточнили, что найдена женщина, которую из-за хрупкого телосложения приняли за подростка. Пострадавшую передали медикам, сообщает РИА Новости.

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска.

Читайте также: Следователи начали проверку после схода лавины на турбазу под Норильском

МЧСКрасноярский крайНорильск
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