Следователи начали проверку после схода лавины на турбазу под Норильском

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Следственные органы начали проверку после схода снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная» недалеко от района Талнах города Норильск Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Как уточняет ведомство, сообщение о сходе лавины поступило в следственные органы от оперативных служб около полуночи 9 января. По данному факту ведется проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Между тем в дежурно-диспетчерской службе Норильска подтвердили, что в ходе поисково-спасательной операции на месте происшествия спасены четыре человека. Предположительно, под лавиной могут находиться другие люди, поисковые работы продолжаются, сообщает РИА Новости.

Ранее региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска.

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