Следователи начали проверку после схода лавины на турбазу под Норильском
Следственные органы начали проверку после схода снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная» недалеко от района Талнах города Норильск Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
Как уточняет ведомство, сообщение о сходе лавины поступило в следственные органы от оперативных служб около полуночи 9 января. По данному факту ведется проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Между тем в дежурно-диспетчерской службе Норильска подтвердили, что в ходе поисково-спасательной операции на месте происшествия спасены четыре человека. Предположительно, под лавиной могут находиться другие люди, поисковые работы продолжаются, сообщает РИА Новости.
Ранее региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска.
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