Погибшую женщину нашли на месте схода лавины под Норильском
Участники поисково-спасательной операции на месте схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае обнаружили тело женщины. Об этом рассказал волонтер Максим Инихов.
По словам Иннихова, под снежным завалом остаются супруг погибшей, а также младший сын пары. Старшего сына ранее обнаружили в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
В региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердили сведения об обнаружении погибшей. В ведомстве уточнили, что в 03:22 по московскому времени была найдена «пострадавшая женщина без признаков жизни». Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает ТАСС.
Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.
Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Читайте также: Три человека не найдены после схода лавины под Норильском