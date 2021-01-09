Погибшую женщину нашли на месте схода лавины под Норильском

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Участники поисково-спасательной операции на месте схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае обнаружили тело женщины. Об этом рассказал волонтер Максим Инихов.

По словам Иннихова, под снежным завалом остаются супруг погибшей, а также младший сын пары. Старшего сына ранее обнаружили в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

В региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердили сведения об обнаружении погибшей. В ведомстве уточнили, что в 03:22 по московскому времени была найдена «пострадавшая женщина без признаков жизни». Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает ТАСС.

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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