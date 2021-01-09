Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Погибшую женщину нашли на месте схода лавины под Норильском
Фото: 24.mchs.gov.ru

Погибшую женщину нашли на месте схода лавины под Норильском

Татьяна Плотникова

Происшествия

Участники поисково-спасательной операции на месте схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае обнаружили тело женщины. Об этом рассказал волонтер Максим Инихов.

По словам Иннихова, под снежным завалом остаются супруг погибшей, а также младший сын пары. Старшего сына ранее обнаружили в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

В региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердили сведения об обнаружении погибшей. В ведомстве уточнили, что в 03:22 по московскому времени была найдена «пострадавшая женщина без признаков жизни». Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает ТАСС.

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Три человека не найдены после схода лавины под Норильском

МЧСпоисково-спасательные работыКрасноярский край
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте