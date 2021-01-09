Три человека не найдены после схода лавины под Норильском

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Трое человек остаются под снежным завалом на месте схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае. Об этом рассказал волонтер Максим Инихов.

Как уточнил волонтер, вахтеры регистрировали всех прибывающих на базу. В момент происшествия люди находились только в одном из домиков — там отдыхала семья из четырех человек. К настоящему времени найден один из них.

Тем временем на место схода лавины прибывают дополнительные силы спасателей — группировку усилили 30 членов Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.

Также в Норильск вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра. На борту находится начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, около 20 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщает ТАСС.

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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