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Власти Норильска рассказали о ходе работ по спасению попавших под лавину
Фото: 24.mchs.gov.ru

Власти Норильска рассказали о ходе работ по спасению попавших под лавину

Татьяна Плотникова

Происшествия

Спасателям удалось установить предполагаемое местонахождение людей, попавших под лавину на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Красноярском крае. Об этом рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска Евгений Панферов.

По словам Панферова, в связи с этим работа вездеходом на широком шасси приостановлена. Он также рассказал, что погодные условия на месте происшествия ухудшаются: усиливается метель, из-за чего ухудшается видимость.

Волонтер Максим Инихов, в свою очередь, сообщил, что на горнолыжной базе находится только семья из четырех человек, остальные дома должны быть пустыми. Отдыхающих оказалось мало из-за непогоды.

— Директор канатной дороги Влад Попов — он с семьей там отдыхал. Четыре человека, семья — они с женой и двое детей, — уточнил волонтер в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. На месте происшествия работают около 200 человек и 13 единиц техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска.

Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. В региональном главке МЧС сообщали, что это молодая девушка, однако Евгений Панферов уточнил, что это подросток. Ему

диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

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МЧСпоисково-спасательные работыКрасноярский край
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