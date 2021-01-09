Возбуждено дело о гибели человека при сходе лавины под Норильском

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

По факту гибели женщины в результате схода лавины на горнолыжную базу в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Как уточняет ведомство, дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших. Ему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Позднее в МЧС подтвердили обнаружение тела женщины, погибшей при сходе лавины. Поиски мужчины и маленького ребенка продолжаются.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По ее результатам было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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