СМИ: Супругу Эрнста обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля в Москве

Фото: Пресс-служба фильма «На острие»

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Жену генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актрису Софью Эрнст, обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 9 января.

Уточняется, что инцидент произошел во время спектакля «XX век. Бал» вечером 8 января в МХТ имени А. П. Чехова. Неизвестный подложил гвозди в реквизит.

— На 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля «XX век. Бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега, — говорится в сообщении.

В результате случившегося актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.

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