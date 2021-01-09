СМИ: Супругу Эрнста обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля в Москве
Жену генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актрису Софью Эрнст, обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 9 января.
Уточняется, что инцидент произошел во время спектакля «XX век. Бал» вечером 8 января в МХТ имени А. П. Чехова. Неизвестный подложил гвозди в реквизит.
— На 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля «XX век. Бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега, — говорится в сообщении.
В результате случившегося актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.
Читайте также: «Единственное, во что влезла»: Асмус объяснила выбор наряда для праздника дочери