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СМИ: Супругу Эрнста обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля в Москве
Фото: Пресс-служба фильма «На острие»

СМИ: Супругу Эрнста обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Камергерский переулок, 3Ас2Карта всех событий

Жену генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актрису Софью Эрнст, обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 9 января.

Уточняется, что инцидент произошел во время спектакля «XX век. Бал» вечером 8 января в МХТ имени А. П. Чехова. Неизвестный подложил гвозди в реквизит.

— На 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля «XX век. Бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега, — говорится в сообщении.

В результате случившегося актриса не пострадала. Полиция проводит проверку.

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