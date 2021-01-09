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Три человека пострадали при взрыве газа в доме на западе Крыма
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Три человека пострадали при взрыве газа в доме на западе Крыма

Виктория Родимкина

Происшествия

В селе Межводном Черноморского района на западе Крыма в одном из домов произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в субботу, 9 января.

Уточняется, что в результате случившегося пострадали три человека

— Утром, в 06:09, произошел хлопок без дальнейшего горения. Разрушены кровля и частично стены. Пострадали три человека, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавших с различными травмами доставили в больницу. На месте работают спасатели, медики и сотрудники газовой службы, отметили в пресс-службе.

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