Три человека пострадали при взрыве газа в доме на западе Крыма

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В селе Межводном Черноморского района на западе Крыма в одном из домов произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в субботу, 9 января.

Уточняется, что в результате случившегося пострадали три человека

— Утром, в 06:09, произошел хлопок без дальнейшего горения. Разрушены кровля и частично стены. Пострадали три человека, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавших с различными травмами доставили в больницу. На месте работают спасатели, медики и сотрудники газовой службы, отметили в пресс-службе.

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