Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК изменил статью на более тяжкую после гибели людей из-за лавины под Норильском
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК изменил статью на более тяжкую после гибели людей из-за лавины под Норильском

Виктория Родимкина

Происшествия

Следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжкую из-за увеличения числа погибших при сходе лавины на турбазу под Норильском. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю в субботу, 9 января.

Так, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Теперь его переквалифицировали на часть 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, оценивается принадлежность построек, будет дана оценка правомерности их местонахождения, передает РИА Новости.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Ранее по теме: Поиск пропавших и уголовное дело: что известно о сходе лавины под Норильском

гибель туристовГСУ СК РФсход лавины под Норильском
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте