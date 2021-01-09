СК изменил статью на более тяжкую после гибели людей из-за лавины под Норильском

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжкую из-за увеличения числа погибших при сходе лавины на турбазу под Норильском. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю в субботу, 9 января.

Так, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Теперь его переквалифицировали на часть 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, оценивается принадлежность построек, будет дана оценка правомерности их местонахождения, передает РИА Новости.

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

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