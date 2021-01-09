Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура начала проверку по факту схода лавины под Норильском
Фото: 24.mchs.gov.ru

Прокуратура начала проверку по факту схода лавины под Норильском

Виктория Родимкина

Происшествия

Прокуратура Красноярского края начала проверку после схода лавины на турбазу в районе Талнах Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в субботу, 9 января.

— На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Норильска, которые координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, под снегом оказались пять домиков, в которых могут быть люди.

Видео: 24.mchs.gov.ru

Напомним, 8 января районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок, пострадали два человека. На месте случившегося ведутся поиски пропавших. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Ранее по теме:

Поиск пропавших и уголовное дело: что известно о сходе лавины под Норильском

Три человека не найдены после схода лавины под Норильском

Власти Норильска рассказали о ходе работ по спасению попавших под лавину

поиск пропавшихПрокуратурасход лавины под Норильском
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте