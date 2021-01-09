Прокуратура начала проверку по факту схода лавины под Норильском

Фото: 24.mchs.gov.ru

Прокуратура Красноярского края начала проверку после схода лавины на турбазу в районе Талнах Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в субботу, 9 января.

— На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Норильска, которые координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, под снегом оказались пять домиков, в которых могут быть люди.

Видео: 24.mchs.gov.ru

Напомним, 8 января районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок, пострадали два человека. На месте случившегося ведутся поиски пропавших. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

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