Поисковые работы на месте схода лавины под Норильском завершены

Фото: 24.mchs.gov.ru

Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины на турбазу под Норильском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в пятницу, 9 января.

— Поисковые работы завершаются, — передает сообщение ТАСС.

По данным ведомства, лавина накрыла территорию площадью 500–600 квадратных метров, толщина снежного покрова составила три метра.

Видео: 24.mchs.gov.ru

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП.

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