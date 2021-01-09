Тело мужчины нашли на месте схода лавины под Норильском
Тело 45-летнего мужчины вытащили из-под снега на месте схода лавины под Норильском. Об этом сообщили ГСУ СК региона в пятницу, 9 января.
— Нашли тело мужчины, — передает сообщение РИА Новости.
Напомним, 8 января районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли женщина и ребенок, пострадали два человека. На месте случившегося ведутся поиски пропавших. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
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