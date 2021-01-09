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Павел Дуров развеял три основных мифа о Telegram
Фото: instagram.com/durov

Павел Дуров развеял три основных мифа о Telegram

Виктория Родимкина

Технологии

Основатель Telegram Павел Дуров развеял три популярных мифа, которые начали появляться в соцсетях. По его словам, эти мифы порождает компания Facebook, которая пытается избежать оттока пользователей из WhatsApp.

— У Telegram 500 миллионов пользователей, и он постоянно растет. Мессенджер стал настоящей проблемой для Facebook, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, есть несколько мифов вокруг мессенджера, которые не являются правдой.

Так, сообщения о том, что Telegram не является приложением с открытым исходным кодом, ложны. Павел Дуров пояснил, что все клиентские приложения Telegram работают с открытым исходным кодом с 2013 года. Также Telegram является единственным в мире приложением для обмена сообщениями, у которого проверены сборки как для iOS, так и для Android.

Также основатель мессенджера опроверг сообщения о том, что Telegram является русским мессенджером. У приложения нет офисов и сервисов в России. Также приложение было заблокировано на территории РФ с 2018 по 2020 год.

Третьим мифом Павел Дуров назвал то, что Telegram не зашифрован.

— Каждый чат в Telegram шифруется с момента запуска приложения. У нас есть секретные чаты, являющиеся сквозными и облачными чатами, которые предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище, — уточнил специалист.

Он напомнил, что Telegram не тратит деньги на продвижение, так как пользователи сами выбирают, что для них лучше.

Читайте также: Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года

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