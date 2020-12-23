Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года

Фото: instagram.com/durov

С 2021 года мессенджер Telegram вводит монетизацию. Об этом сообщил разработчик проекта Павел Дуров.

Он отметил, что Telegram скоро достигнет отметки в 500 миллионов активных пользователей. На протяжении большей части существования мессенджера Дуров, как он сам признается, оплачивал счета компании из своего кармана.

— Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку, — пояснил он в своем блоге.

В этой связи приложение будет монетизироваться от ряда платных функций. Серьезных изменений в работе сервиса не ожидается — юзеры едва ли заметят какие-либо новшества, обещает Дуров. Он также подчеркнул, что все текущие механизмы Telegram останутся бесплатными, поэтому монетизация будет ненавязчивой.

— Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно, — заявил основатель проекта.

Он добавил, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

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