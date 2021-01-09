Дизельное топливо разлилось и загорелось на складе в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Дизельное топливо разлилось и загорелось в здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу, 9 января.

Уточняется, что разлив топлива произошел при заправке модульной котельной — одноэтажного частично складского здания по адресу улица Косая линия, дом № 24. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в 12:12 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. В 13:07 огонь локализовали, в 13:11 произошла ликвидация открытого горения.

К тушению возгорания привлекли шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

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