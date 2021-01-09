Крупный пожар на территории мебельной фабрики в Подмосковье полностью потушили

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье пожар, который произошел в ангаре на территории мебельной фабрики в городском округе Раменское, удалось полностью потушить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области в субботу, 9 января.

— В 06.00 — ликвидация пожара, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших при возгорании не поступало. К борьбе с огнем привлекли 37 единиц техники и 131 человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Ранее сообщалось, что в городском округе Раменское, в поселке станции Бронницы рано утром 8 января произошел крупный пожар в ангаре на территории мебельной фабрики. Огонь распространился на площади восьми тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 10:07. В 12:28 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Читайте также: Один человек пострадал при пожаре в доме на юге Москвы