Открытое горение ликвидировали в ангаре мебельной фабрики в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ангаре на территории мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области в пятницу, 8 января.

— В 12:28 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации огня привлекли 37 единиц техники и 131 человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Ранее сообщалось, что в городском округе Раменское, в поселке станции Бронницы рано утром 8 января произошел крупный пожар в ангаре на территории мебельной фабрики. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 10:07.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

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