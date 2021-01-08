Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Открытое горение ликвидировали в ангаре мебельной фабрики в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Открытое горение ликвидировали в ангаре мебельной фабрики в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В Подмосковье пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ангаре на территории мебельной фабрики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области в пятницу, 8 января.

— В 12:28 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации огня привлекли 37 единиц техники и 131 человека.

Открытое горение ликвидировали в ангаре мебельной фабрики в ПодмосковьеФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Ранее сообщалось, что в городском округе Раменское, в поселке станции Бронницы рано утром 8 января произошел крупный пожар в ангаре на территории мебельной фабрики. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 10:07.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Читайте также: СМИ: Полиция возбудила дело после избиения мужчины в центре Москвы

Подмосковьепожарангар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Все мнения
О проекте