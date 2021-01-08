Крупный пожар на территории мебельной фабрики в Подмосковье локализовали
В Московской области на территории мебельной фабрики локализовали пожар в нежилом здании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области в пятницу, 8 января.
Уточняется, что возгорание произошло на складе пиломатериалов. На момент прибытия пожарных в здании наблюдалось сильное задымление.
Был объявлен повышенный ранг пожара, площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров.
— В 10:07 — локализация пожара на площади 8 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.
К тушению огня привлекли 25 единиц техники и 82 человека, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в городском округе Раменское, в поселке станции Бронницы произошел крупный пожар в ангаре на территории мебельной фабрики.
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