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Появились первые кадры с вероятного места крушения самолета в Индонезии
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Потеряна связь с пассажирским Boeing 737, следующим рейсом Джакарта — Понтианак
Фото: pixabay.com

Потеряна связь с пассажирским Boeing 737, следующим рейсом Джакарта — Понтианак

Виктория Родимкина

Происшествия

Потеряна связь с лайнером, который следовал из Джакарты в Понтианак. Об этом сервис Flightradar24 сообщил в Twitter-аккаунте в субботу, 9 января.

Уточняется, что Boeing 737-500 принадлежит индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

— Сигнал ADS-B от рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC. Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии, — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что лайнер менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Власти Индонезии подтвердили информацию о потери связи с вылетевшим из Джакарты самолетом. По данным агентства «Синьхуа», на борту лайнера находятся десятки пассажиров.

СМИ сообщили, что на борту самолета 59 пассажиров, среди них пятеро детей и один младенец.

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