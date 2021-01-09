Потеряна связь с пассажирским Boeing 737, следующим рейсом Джакарта — Понтианак

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Потеряна связь с лайнером, который следовал из Джакарты в Понтианак. Об этом сервис Flightradar24 сообщил в Twitter-аккаунте в субботу, 9 января.

Уточняется, что Boeing 737-500 принадлежит индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

— Сигнал ADS-B от рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC. Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии, — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что лайнер менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Власти Индонезии подтвердили информацию о потери связи с вылетевшим из Джакарты самолетом. По данным агентства «Синьхуа», на борту лайнера находятся десятки пассажиров.

СМИ сообщили, что на борту самолета 59 пассажиров, среди них пятеро детей и один младенец.

Flight #SJ182 was operated by a Boeing 737-500 "classic" with registration number PK-CLC (MSN 27323). First flight for this aircraft was in May 1994 (26 years old). pic.twitter.com/2rakDifhTm — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

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