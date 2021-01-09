Пассажирский лайнер с десятками людей на борту потерпел крушение в Индонезии

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Пассажирский лайнер, на борту которого находилось более 50 человек, потерпел крушение в Индонезии. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные телеканалы в субботу, 9 января.

Уточняется, что индонезийский лайнер, следовавший из Джакарты в Понтианак, упал в воду. Уже были найдены обломки самолета и тела пассажиров.

По данным агентства, о нахождении обломков и тел сообщил капитан корабля береговой охраны.

Пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин рассказал РИА Новости, что какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолета пока нет.

Ранее в Сети появились первые карды с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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