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Тела трех человек нашли в квартире в подмосковной Коломне
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Тела трех человек нашли в квартире в подмосковной Коломне

Никита Абрамов

Происшествия

Тела трех погибших человек обнаружили в квартире в Коломне. Об этом в субботу, 9 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

— По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломне обнаружены тела трех человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений, — цитирует сообщение СК РИА Новости.

Следователи выяснили, что из-за измененной вентиляции помещение могло заполниться угарным газом, что стало причиной смерти людей. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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