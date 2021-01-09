Тела трех человек нашли в квартире в подмосковной Коломне

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Тела трех погибших человек обнаружили в квартире в Коломне. Об этом в субботу, 9 января, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

— По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломне обнаружены тела трех человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений, — цитирует сообщение СК РИА Новости.

Следователи выяснили, что из-за измененной вентиляции помещение могло заполниться угарным газом, что стало причиной смерти людей. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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