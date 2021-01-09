Рождественские богослужения посетили 140 тысяч москвичей

Фото: АГН «Москва»

В рождественских богослужениях в Москве приняли участие около 140 тысяч жителей столицы, что почти в 10 раз меньше в сравнении с предыдущими годами. Об этом в субботу. 9 января, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

— Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса. Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января - 60 тыс. москвичей, — цитирует Сучкова ТАСС.

Также глава департамента уточнил, что ежегодно в столице принимают участие в рождественских богослужениях более миллиона москвичей.

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