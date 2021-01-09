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Мост через Москву-реку на ЗИЛе начнут строить в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Мост через Москву-реку на ЗИЛе начнут строить в 2021 году

Никита Абрамов

Город

Мост через Москву-реку в районе Донской и около комплекса «ЗИЛ» начнут строить в 2021 году. Об этом в субботу, 9 января, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улично-дорожной сетью строящихся кварталов, — цитирует Бочкарева «Москва 24».

Также он добавил, что конструкция моста позволит избежать ограничений для прохода судов.

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