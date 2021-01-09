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Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

Никита Абрамов

Происшествия

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли семь человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба СК РФ.

— Девятого января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Следственный комитет РФпожарпогибшие
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