Семь человек погибли при пожаре в Тюменской области

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли семь человек. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба СК РФ.

— Девятого января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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