Дочь Дмитрия Пескова показала архивные кадры с своим молодым отцом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась со своими подписчиками архивными кадрами, на которых запечатлен ее молодой отец. Фотографии девушка опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте.

На фото Дмитрий Песков запечатлен совсем молодым.

На некоторых фотографиях пресс-секретарь позирует с новорожденной дочерью, на других — держит ребенка на руках около новогодней елки, а также гуляет с малышкой на отдыхе.

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