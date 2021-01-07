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«Пришлось завоевывать»: Песков рассказал о знакомстве с Навкой
Татьяна Навка и Дмитрий Песков женаты пять лет / Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Пришлось завоевывать»: Песков рассказал о знакомстве с Навкой

Юлия Курганова

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о знакомстве с фигуристкой Татьяной Навкой, на которой женат уже пять лет.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду и чиновник познакомились около десяти лет назад. В момент первой встречи спортсменка не знала, какой пост занимает Песков.

— Она точно не знала, но как мне показалось, она была восхищена мной с самого начала, хотя, как выясняется, нет. Пришлось завоевывать, — рассказал пресс-секретарь в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.

Напомним, что в 2014 году Навка родила Пескову дочь Надежду, а через год они поженились. У фигуристки есть старшая дочь Александра от предыдущего брака. Пресс-секретарь был женат два раза, у него есть еще четверо детей: сыновья Николай, Мик и Дени и дочь Елизавета.

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Дмитрий ПесковТатьяна Навказнакомство
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