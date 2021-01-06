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«Дом полон любви»: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Дом полон любви»: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой

Кирилл Николаев

Общество

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в момент первой встречи с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым не была осведомлена о том, кем он является. Об этом рассказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Видео опубликовано на YouTube.

Пескову показалось, что Навка была увлечена им с самого начала, но это оказалось не так. Он признался, что будущую жену пришлось завоевывать. Позднее у них завязался роман. В 2014 году Навка родила Пескову дочку Надежду.

В ходе интервью пресс-секретарь президента России рассказал о семейной жизни. По словам Пескова, его дом похож на мини-парламент.

— У нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов в примирении, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то тебя пытается подкупить. То есть у меня там вся палитра жизни дома. И это счастье! Потому что, несмотря на это, дом полон любви, и это самое главное, — отметил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о доходах своей семьи.

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Дмитрий ПесковТатьяна Навкаинтервью
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