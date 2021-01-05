Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Развивается»: Дмитрий Песков рассказал, как изменился Владимир Путин
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

«Развивается»: Дмитрий Песков рассказал, как изменился Владимир Путин

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности. Об этом во вторник, 5 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Видео опубликовано в YouTube.

Соловьев спросил Пескова, насколько изменился Путин. Тот ответил, что в «каком-то плане» российский лидер поменялся.

— Он же развивается, он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин стал непримирим к «каким-то ошибкам людей».

— Если брать предательство, если брать воровство — он жестокий, он беспощадный, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путину докладывают о резонансных темах в интернете.

Читайте также: Песков рассказал о критике со стороны Путина

Дмитрий ПесковВладимир Путинпрезидент
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте