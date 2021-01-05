«Развивается»: Дмитрий Песков рассказал, как изменился Владимир Путин

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности. Об этом во вторник, 5 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Видео опубликовано в YouTube.

Соловьев спросил Пескова, насколько изменился Путин. Тот ответил, что в «каком-то плане» российский лидер поменялся.

— Он же развивается, он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности, — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путин стал непримирим к «каким-то ошибкам людей».

— Если брать предательство, если брать воровство — он жестокий, он беспощадный, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путину докладывают о резонансных темах в интернете.

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