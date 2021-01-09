Взрыв произошел на магистральном газопроводе на Украине

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На магистральном газопроводе в Полтавской области в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом в субботу, 9 января, сообщила компания «Лубныгаз».

— На магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины», произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы Лубенского района, — рассказала компания на своей странице в Facebook.

Информация о причинах инцидента и пострадавших не приводится.

Газоснабжение отключено в 13 населенных пунктах Полтавской области.

Читайте также: Три человека пострадали при взрыве газа в доме на западе Крыма