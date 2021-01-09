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Взрыв произошел на магистральном газопроводе на Украине
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Взрыв произошел на магистральном газопроводе на Украине

Никита Абрамов

Происшествия

На магистральном газопроводе в Полтавской области в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом в субботу, 9 января, сообщила компания «Лубныгаз».

— На магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины», произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы Лубенского района, — рассказала компания на своей странице в Facebook.

Информация о причинах инцидента и пострадавших не приводится.

Газоснабжение отключено в 13 населенных пунктах Полтавской области.

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