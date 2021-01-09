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Картой «Тройка» за пределами Москвы воспользовались уже 170 тысяч человек
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Картой «Тройка» за пределами Москвы воспользовались уже 170 тысяч человек

Никита Абрамов

Транспорт

За пределами Москвы картой «Тройка» воспользовались уже 170 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на двух маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ. Во многих из них уже в этом году может появиться «Тройка», если регионы по итогам тестирования примут решение сделать нашу систему основной, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что по мере роста транзакций по карте «Тройка» в регионах могут понизиться расходы на билетную систему вплоть до 50 процентов.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что все тарифы на проезд устанавливаются местными властями.

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Максим Ликсутовкарта «Тройка»Департамент транспорта Москвы
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