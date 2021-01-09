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Онлайн-программа ко дню рождения Сергея Королева пройдет в соцсетях ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Онлайн-программа ко дню рождения Сергея Королева пройдет в соцсетях ВДНХ

Никита Абрамов

Наука

Ко дню рождения ученого Сергея Королева центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проведет онлайн-программу в социальных сетях с 10 по 12 января. Об этом в субботу, 9 января, сообщила пресс-служба АО «ВДНХ».

— Гости сайтов центра и выставки, а также их страниц в соцсетях смогут посмотреть видеорассказ о главных разработках ученого, принять участие в прямом эфире с космонавтом, послушать лекцию об истории пилотируемой космонавтики и проверить свои знания в тематической викторине, — говорится в сообщении пресс-службы.

Программа начнется 10 января в 16:00.

Отмечается, что среди мероприятий пройдет онлайн-встреча с летчиком-космонавтом, Героем России и президентом центра «Космонавтика и авиация» Федором Юрчихиным.

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