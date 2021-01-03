Онлайн-гид по новогодним улицам столицы появился на портале «Узнай Москву»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Новогодний онлайн-путеводитель по центральным улицам города опубликовали на портале «Узнай Москву». Отмечается, что маршрут пролегает от Триумфальной площади до праздничной елки у стен Кремля.

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, прогулка будет длиться 2,5 часа.

— У пользователя портала есть выбор: совершить ее виртуально или отправиться в путь пешком, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Путешествие начнется с Триумфальной площади и Тверской улицы. Также горожанам будет интересно прогуляться до Пушкинской площади, где установили новогоднюю елку, светящиеся арки и яркие инсталляции.

Следующим пунктом маршрута станет Тверская площадь, дорога к которой проходит через Тверской бульвар. В 2020 году его украсили эффектным тоннелем из светодиодных гирлянд, а на самой площади установили светящуюся арку.

Увидеть самую большую елку столицы можно на Лубянской площади. Она представляет собой 30-метровое дерево с игрушками и переливающимися разноцветными огнями. На соседней Никольской улице также можно наблюдать за необычной иллюминацией из тысячи снежинок.

Кроме того, эффектный праздничный декор представили для жителей на Красной площади. На деревьях вокруг катка, который открыт около ГУМа, развесили шары, а его окружили светодиодными гирляндами. Рядом установили новогоднюю елку с ярким световым оформлением. Также сотни огней украсили фасады зданий, выходящих на площадь.

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