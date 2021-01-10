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Скончалась мать актера Алексея Панина
Кадр из программы «Говорим и показываем»

Скончалась мать актера Алексея Панина

Виктория Родимкина

Общество

Мать актера Алексея Панина, журналистка Татьяна Власова скончалась 5 января. Об этом 10 января сообщает портал Dni.ru.

Татьяна Власова была журналистом по образованию и много лет работала редактором издательства «Наука». О причинах смерти женщины не сообщалось.

О кончине Татьяны Власовой знали только близкие родственники женщины. По данным портала, журналистка всегда поддерживала своего сына Алексея, который часто оказывался в центре скандалов. Отец актера скончался, когда сыну было 20 лет.

Известно, что 43-летний Алексей Панин в последнее время жил в Испании. Там он поселился с дочерью Анной. Мама до пандемии часто навещала его и внучку.

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