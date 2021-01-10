Диетолог рассказала о рецепте «антикоронавирусного» бутерброда

Фото: pixabay.com

Люди с поражением легких, которые переболели коронавирусом, должны включать в свой рацион жиры животного происхождения, их питание должно быть полноценным. Об этом рассказала диетолог Ирина Дядикова.

По ее словам, в зимний период лучше не придерживаться строгих правил и ограничений. В меню должны быть как белки, так и жиры животного происхождения.

Для профилактики COVID-19 специалист посоветовала приготовить «бутерброд здоровья». Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа.

Ирина Дядикова рассказала, что издавна заболевания легких лечили жиром. Так, в народе использовали барсучий, свиной или козий жиры — ими намазывали грудь или спину, а также пили вместе с молоком.

— К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя, — сказала врач, уточнив, что следует пропить курс витаминов.

Также диетолог порекомендовала употреблять сливочное масло с какао и медом. Лук, имбирь и чеснок, подчеркнула специалист, имеют бактерицидные и иммуностимулирующие свойства, передает «Российская газета».

Читайте также: Врач перечислила продукты, которые не стоит употреблять во время коронавируса