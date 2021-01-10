Умер актер Максим Браматкин

Фото: facebook.com/donatas.grudovich

Российский актер Максим Браматкин скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщил его друг, режиссер Донатас Грудович на свой странице в Facebook.

— Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым годом, извини, я спал», — написал режиссер.

Он рассказал, что предчувствовал беду за неделю, но так и не успел заехать навестить друга. По словам Донатаса Грудовича, последние годы актера были плодотворными — были сняты четыре фильма.

Режиссер добавил, что Максим Браматкин «расцветал в кадре, но угасал дома без работы».

Причину смерти актера режиссер не назвал.

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. Он окончил театральное училище имени Щукина, сыграл более 60 ролей в российских сериалах и фильмах, среди которых «Простые истины», «Небо в огне», «Магомаев».