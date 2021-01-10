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Ученые выяснили, всегда ли мужчинам нравится внешность супермоделей
Кадр из фильма «Играй как Бэкхем»

Ученые выяснили, всегда ли мужчинам нравится внешность супермоделей

Виктория Родимкина

Общество

Американские ученые Сара Джонсон и Рене Энгельн рассказали о мнении многих женщин, которые верят, что мужчинам нравятся худые девушки с внешностью супермоделей.

Исследователи провели ряд экспериментов. Группе студентов разного пола предложили оценить привлекательность 13 женщин на снимках. Респондентам предлагалось выставить оценки от одного до семи, где один «слишком худая», а семь — «чересчур полная».

После этого, испытуемые должны были определить, как оценили фотографии представители другого пола. Результаты показали, что участники выставили примерно похожие оценки, но не смогли определить, как их воспринимают представители противоположного пола.

Ученые заявили, что это «параллельное заблуждение», когда оба пола переоценивает способность противоположного к идеализации.

Целью ученых было дать женщинам понять, что они переоценивают предпочтения мужчин в сфере красоты, передает ФАН.

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