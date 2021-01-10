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Путин обсудил с Макроном встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении
Фото: youtube.com / Россия 24

Путин обсудил с Макроном встречу лидеров РФ, Азербайджана и Армении

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора лидеры обсудили будущую встречу президентов РФ, Армении и Азербайджана. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.

— Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе чего обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении, — говорится в сообщении пресс-службы.

Макрон выразил поддержку России в вопросах урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Во время телефонного разговора лидеры стран особо отметили важность гуманитарной помощи пострадавшим.

Читайте также: Путин проведет встречу с Алиевым и Пашиняном в Москве 11 января

Эммануэль МакронВладимир ПутинНагорный Карабах
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